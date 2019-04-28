شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن تجديد عقد جروس : هو اللى عاوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق للاتفاق على تفاصيل تجديد عقده مؤكدا أن أمير مرتضى لم يحضر الجلسة.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "نادى الزمالك هونادى الوطنية غصب عن أى أحد وأرفض ترديد الإشاعات وأنظروا لتاريخ رئيس النادى".
تابع رئيس نادى الزمالك أن جروس يريد البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض وليس لديه مانع لتجديد عقده وما يتردد عن رغبته فى الرحيل إشاعات ليس لها أساس من الصحة".
واختتم: "الآن محمود الخطيب رئيس الاهلى -بيقلدني- ويقوم بحضور جميع تدريبات الأهلي ومبارياته مثلما أفعل".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور عن تجديد عقد جروس : هو اللى عاوز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.