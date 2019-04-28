شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن تجديد عقد جروس : هو اللى عاوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق للاتفاق على تفاصيل تجديد عقده مؤكدا أن أمير مرتضى لم يحضر الجلسة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "نادى الزمالك هونادى الوطنية غصب عن أى أحد وأرفض ترديد الإشاعات وأنظروا لتاريخ رئيس النادى".

تابع رئيس نادى الزمالك أن جروس يريد البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض وليس لديه مانع لتجديد عقده وما يتردد عن رغبته فى الرحيل إشاعات ليس لها أساس من الصحة".

Advertisements