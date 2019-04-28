شكرا لقرائتكم عامر حسين: لو كتبت مجلدات عن كواليس ما يحدث فى الدورى هموت مقتول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه إذا كتب مجلدات عن كواليس ما يحدث في إدارته لمسابقة الدوري سيموت مقتولاً.

وقال عامر خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يكن يؤجل له مباريات بسبب وجود لقاءات مؤجلة له في بطولتين".

وأكمل: "عندما كنت اؤجل للأهلي يقال لي بجامل الأحمر، وحدث الأمر ذاته مع الزمالك، نفس الموقف ونفس الموسم يقال إنني أجامل الفريقين"."..