حلمى طولان: لا صحة للتفاوض مع إنبى...

جدة - عمرو شويل أكد حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري أنه لا أساس من الصحة لدخوله في مفاوضات لتدريب نادي انبي بداية من الموسم المقبل.

وقال طولان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « تركيزي الكامل مع الاتحاد و لا أدخل في مفاوضات مع أي نادي وتعاقدي مستمر مع الاتحاد»

وأضاف: «محمد مصيلحي رئيس النادي يوفر كل الإمكانيات للفريق ولو طلب مني تجديد تعاقدي أوافق على الفور».

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تابع طولان أن مباراة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية لن تكون سهلة على الزمالك بأي شكل من الأشكال.

أكمل :" خسارة الزمالك أمام بيراميدز لن تؤثر بالسلب على الفريق الأبيض لأن الفرق الكبيرة تعود سريعا وتصلح أخطائها» وأضاف: « على الزمالك القتال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم لأن مباراة العودة في تونس ستكون صعبة للغاية».

ويلتقي الزمالك مع النجم في التاسعة مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.