شكرا لقرائتكم حلمى طولان: لا صحة للتفاوض مع إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري أنه لا أساس من الصحة لدخوله في مفاوضات لتدريب نادي انبي بداية من الموسم المقبل.
وقال طولان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « تركيزي الكامل مع الاتحاد و لا أدخل في مفاوضات مع أي نادي وتعاقدي مستمر مع الاتحاد»
وأضاف: «محمد مصيلحي رئيس النادي يوفر كل الإمكانيات للفريق ولو طلب مني تجديد تعاقدي أوافق على الفور».
تابع طولان أن مباراة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية لن تكون سهلة على الزمالك بأي شكل من الأشكال.
أكمل :" خسارة الزمالك أمام بيراميدز لن تؤثر بالسلب على الفريق الأبيض لأن الفرق الكبيرة تعود سريعا وتصلح أخطائها» وأضاف: « على الزمالك القتال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم لأن مباراة العودة في تونس ستكون صعبة للغاية».
ويلتقي الزمالك مع النجم في التاسعة مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلمى طولان: لا صحة للتفاوض مع إنبى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.