شكرا لقرائتكم هل تقام مباراتي السوبر في أسبوع واحد خلال أغسطس ؟ عامر حسين يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، على الأنباء التي ترددت، حول إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي و الحالي خلال أسبوع واحد في أغسطس المقبل.

قال عامر في تصريحات تليفزيونية، إن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من الممكن لعب مباراة بعد نهاية الموسم الحالي وأخرى بين الدورين في الموسم المقبل.

وتابع أنه لابد من الرجوع لاتحاد الكرة والشركة الراعية في تحديد موعد السوبر خاصة وأن المباراة أصبحت بطولة وليست مسابقة شرفية، وهناك أغراض تسويقية تتحكم في الأمور.