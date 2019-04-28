شكرا لقرائتكم مجلس الجبلاية يجتمع اليوم لحسم موعد نهاية الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا عصر اليوم، الأحد، بمقر الجبلاية لمناقشة موعد انتهاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم بعد تاجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي التي كان مقررا لها الأربعاء المقبل.

كما يتطرق المجلس الي مناقشة المواعيد المقترحة لبطولة كاس مصر والسوبر المحلي ، بجانب ترشيح الفرق المصرية التي تشارك في البطولات الافريقية والغربية في الموسم الجديد.