شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يشكر الجبلاية ويؤكد : شوبير المعترض الوحيد على تأجيل لقاء الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة عدا أحمد شوبير وذلك لترحيبهم بتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي.

أضاف مرضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "أحمد شوبير ستعنت ضد نادى الزمالك وهو الوحيد الذى يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج".

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الإنتاج الحربي المحدد لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

تابع رئيس نادى الزمالك:" أتوجه بالشكر لجمهور الزمالك و 30 الف تذكرة نفذوا فى 24 ساعة واحترمو النجم الساحلى فهو ضيف عندنا".