شكرا لقرائتكم عامر حسين يطالب بتأجيل مباراة برشلونة وليفربول من أجل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على مطالبات الجماهير المصرية تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأربعاء لتزامنها مع موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية "لماذا نغير نحن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، لماذا لا يتم تعديل موعد مباراة برشلونة وليفربول من أجل مباراة الدوري المصرى؟".

متابعًأ "هم بيأجلوا مواعيد ماتشاتهم من أجل الجماهير المصرية حتى نعدل لهم موعد مباراة الأهلي والطلائع؟".

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وأكمل"لم يكن هناك أي فرصة لتعديل موعد المباراة بسبب إقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في نفس اليوم، ولكن اذا تم تأجيلها رسميًا فسنخاطب الأهلي وطلائع الجيش لتعديل موعد اللقاء".

وعن ما حدث عقب مباراتي الأهلي والزمالك أمام بيراميدز قال عامر حسين: "في أي أزمة تحتاج إلى تحقيق يتم تحويل الأمر إلى اللجان المختصة وواقعة أحمد فتحي مع محمد العاصي أو واقعة لاعبي الزمالك مع المصور كل واحد هيكون له مبرر، مينفعش أطلع قرار وأوقف حد طالما هناك تحقيق".

وأضاف: "يتم تقديم شكوى لاتحاد الكرة ومنها يتم تحويل الأمر إلى اللجنة المختصة سواء لجنة الانضباط أو لجنة القيم ويتم التحقيق فيها ثم إعلان القرارات".