شكرا لقرائتكم عامر حسين: تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الأقرب والأهلى لم يعترض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن القرار الأقرب تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها 1 مايو المقبل في الدوري.

قال عامر في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك أرسل خطابا رسميا طلب فيه تأجيل المباراة موضحاً انه في حالة التأجيل سيقابل ذلك ضغط في مباريات الزمالك المحلية.

وتابع ان الزمالك اذا ما خرج من نصف نهائي الكونفيدرالية سينتهي الدوري قبل بطولة كأس الامم الأفريقية.

Advertisements

وواصل أن الأهلي وبيراميدز لم يعترضا على تأجيل اللقاءات من قبل، موضحا ان الوقت ضيق جدا، لافتا الى ان الزمالك اذا وصل لنهائي الكونفيدرالية لن يلعب لقاءات في الدوري بين الذهاب والاياب.

مختتمًا تصريحاته "الزمالك سيخوض 3 مباريات بعد مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية بعد أن كان سيخوض مباراتين في نفس المدة".