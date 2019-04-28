شكرا لقرائتكم خبر عن «الذيد» يشيد بسباق الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي النجاح الكبير لسباق الأندية للثقافة والفنون، وما يحققه سنوياً من حراك ثقافي ومعرفي وفني بين كافة اللاعبين في الأندية، وما يحدثه من تطور إيجابي في شخصية اللاعب.
وأشاد برؤية مجلس الشارقة الرياضي، ولجنة سباق الأندية في مواصلة تنظيم السباق للعام الثامن على التوالي، ونتائجه الإيجابية وأثره اللافت في اللاعبين في مختلف المراحل السنية.
وأكد سالم محمد بن هويدن رغبة نادي الذيد في استضافة مجريات السباق بين صالاته الرياضية في العام المقبل، ناقلاً ثناء أسرة نادي الذيد على السباق، وما يحققه من نجاحات متتالية تجعله دائماً في صدارة المشهد الرياضي من الناحية الفنية والإبداعية.
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