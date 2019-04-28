30 ألف دولار لمن يحطم رقم رونكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن العداء الكيني رونكس كيبروتو العام الماضي من تحطيم الرقم القياسي السابق للسباق الذي ظل صامداً منذ عام 2011 والمسجل باسم مواطنه باتريك كومون (27.35 دقيقة) وسجل 27.08 دقيقة، وكان بذلك ثاني متسابق في تاريخ الماراثون يحصل على جائزتي السباق وتحطيم الرقم.

وبالنسبة للسيدات لا يزال الرقم القياسي المسجل في تاريخ سباقات مدينة نيويورك مسجلاً باسم العداءة لورنا كيبلاجات وحققته عام 2002 ويبلغ 30 دقيقة و44 ثانية.