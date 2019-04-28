عمومية الاتحاد الآسيوي للدراجات تبحث سبل تطوير اللعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات اجتماعها السنوي العادي، صباح أمس، في طشقند على هامش بطولة آسيا لسباقات الطريق، بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، وديفيد لابرتيه رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، إلى جانب نواب وأعضاء الاتحاد الآسيوي، ووفود 33 اتحاداً من الاتحادات الأعضاء؛ من بينهم وفد اتحاد الإمارات، الذي ضم الأمين العام عبد الناصر عمران الشامسي، والمستشار علي سعيد الوالي، ومدير العلاقات الدولية حارب آل علي.

وأكد أسامة الشعفار حرص الاتحادات الأعضاء على الحوار الإيجابي الديمقراطي الهادف الذي يصب في مصلحة الدراجة الآسيوية، وكيفية الارتقاء بها، والنهوض بالدراجين الآسيويين للمستوى الأفضل، والوصول بهم إلى العالمية، وتأكيد أن الدراجة الآسيوية تسير في طريقها الصحيح؛ بفضل جهود الاتحادات الأعضاء والتعاون المقدر مع الاتحاد الدولي للعبة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تقارير اللجان والتقرير المالي، وتقديم موعد البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية في 2020 لتقام في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 لتكون قبل موعد الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو، فيما تقرر تأجيل النظر في التعديلات المطروحة على بعض بنود النظام الأساسي إلى حين إقرارها من اللجنة القانونية للاتحاد الدولي وغيرها من الأمور المهمة الخاصة ببرنامج البطولات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد.