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سارة سمير تخوض منافسات وزن 76 كجم فى البطولة الأفريقية للأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض فى الرابعة عصر اليوم الأحد ، سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 76 كجم بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى  غدا .

فيما تختتم البطولة غدا بمنافسات  أوزان 87 كجم ، + 87 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم ، + 109 كجم ، حيث أن هذه البطولة تعد احد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

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الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة  العديد من الدول وهم ،" الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".

 

 

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