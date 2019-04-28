شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تخوض منافسات وزن 76 كجم فى البطولة الأفريقية للأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض فى الرابعة عصر اليوم الأحد ، سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 76 كجم بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى غدا .
فيما تختتم البطولة غدا بمنافسات أوزان 87 كجم ، + 87 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم ، + 109 كجم ، حيث أن هذه البطولة تعد احد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة العديد من الدول وهم ،" الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".
كانت هذه تفاصيل خبر سارة سمير تخوض منافسات وزن 76 كجم فى البطولة الأفريقية للأثقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.