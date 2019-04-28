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التسجيلات سلاح الدراويش أمام الحدود ومعسكر مغلق غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى المعاون للدراويش الذى ضم محمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب صبرى المنياوى مدير الكرة بمشاهدة تسجيلات الفريق السابقة بمسابقة الدورى المحلى.

 

يأتى ذلك ، من أجل الوقوف على نقاط الضعف التى عانى منها الفريق والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن ينتظم الدراويش فى معسكر مغلق غدا استعدادا لملاقاة حرس الحدود الثلاثاء المقبل باستاد جهاز العسكرى ، ضمن منافسات الأسبوع الــ31 بمسابقة الدورى المحلى.

 

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ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون المران الرئيسى مساء غدا فى حضور الجهاز المعاون الجديد الذى ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة.

 

وسيتخلل معسكر الفريق الاستقرار على قائمة اللاعبين التى ستغادر للقاهرة تحضيرا لتلك المباراة.

 

 

 

 

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