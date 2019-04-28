شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يجتمع اليوم لمناقشة موعد انتهاء الدورى ومصير الكأس والسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا عصر اليوم، الأحد، بمقر الجبلاية لمناقشة موعد انتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم، بعد تاجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل.

كما يتطرق المجلس إلى مناقشة المواعيد المقترحة لبطولة كأس مصر والسوبر المحلى، بجانب ترشيح الفرق المصرية التى تشارك فى البطولات الأفريقية والعربية فى الموسم الجديد.