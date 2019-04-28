شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: هزيمة الزمالك من بيراميدز دافع لتخطي عقبة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري أن مباراة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية لن تكون سهلة على الزمالك بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن الفريق التونسي يضم عددا كبيرا من النجوم أصحاب الخبرات.

وقال حلمى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "خسارة الزمالك أمام بيراميدز لن تؤثر بالسلب على الفريق الأبيض لأن الفرق الكبيرة تعود سريعا وتصلح أخطائها والهزيمة تصب دافع.. وعلى الأبيض القتال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم لأن مباراة العودة في تونس ستكون صعبة للغاية".

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ويلتقي الزمالك مع النجم في التاسعة مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على ستاد برج العرب.

تابع حلمي طولان أنه لا أساس من الصحة لدخوله في مفاوضات لتدريب نادي انبي بداية من الموسم المقبل، قائلاً: "تركيزي الكامل مع الاتحاد و لا أدخل في مفاوضات مع أي نادي وتعاقدي مستمر مع زعيم الثغر، ومحمد مصيلحي رئيس النادي يوفر كل الإمكانيات للفريق ولو طلب مني تجديد تعاقدي أوافق على الفور".