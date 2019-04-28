شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جذرية فى تشكيلة المقاصة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة تغييرات فى تشكيلة الفريق فى لقائه المقبل امام بيراميدز الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ31 للدورى .

يأتى ذلك فى إطار رغبة إدارة المقاصة فى منح الفرصة لجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد مستواهم الفنى قبل نهاية الموسم لتحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق فى الإنتقالات الصيفية .

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كما سيقوم المدير الفنى الجديد بإعطاء فرص للاعبين الذين تعاقد معهم النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على رأسهم عمر طارق الوحش لمشاهدته قبل تحديد موقفه سواء بالتعاقد معه كبيع نهائى من ناديه السابق الإسماعيلى أو الإستغناء عنه .

يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة .