شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يعلن رسميا تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل الحالى و5 مايو المقبل.
وقال حسين، فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة كما ساند الأهلى من قبل بتأجيل مبارياته المحلية بسبب دورى أبطال أفريقيا سيفعل نفس الأمر مع الأبيض.
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