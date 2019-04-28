شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجم الساحلى: نعانى من كثرة الغيابات أمام الزمالك.. وهدفنا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مباراة الزمالك المقرر لها غدا الأحد على ستاد برج العرب، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، فى غاية الأهمية، وسيسعى لتحقيق الفوز والإقتراب تدريجيًا من الوصول للنهائى.

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أضاف روجيه فى المؤتمر الصحفى، أن فريقه يعاني من الغيابات، وأن وليد كريدان حارس المرمى سيغيب للإصابة ويعد من أهم عناصر الفريق التونسى، بخلاف غياب المهاجم الأول كريم عريبي للإيقاف، وهو مايفقد النجم الكثير من قوته.

تابع روجيه لومير، أن فريقه لديه بدلاء على مستوى عالي يمكنهم تعويض الغيابات في الوقت المناسب، موضحًا إنه يعتقد أن المباراة صعبة ولا يمكن التكهن بنتيجتها، قائلا: "هي قصة تاريخية كبيرة بين النجم والزمالك".