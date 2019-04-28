شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة الشاطئية يتوجن بلقب البطولة الأفريقية فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية على نظيره موريشيوس بنتيجة 2 /0 فى إطار نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى نيجيريا والمؤهلة لبطولة العالم ليتوج باللقب . تأهل منتخب سيدات الطائرة إلى النهائى بالفوز على صاحب الأرض والجمهور فى قبل النهائى بنتيجة2 / 0 . Advertisements و كان منتخب السيدات تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على المغرب فى دور الربع نهائى بنفس النتيجة ليضمن التأهل إلى بطولة العالم فى المانيا . يضم منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية الثنائى، دعاء الغباشى و فريدة العسقلانى .

منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية



منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية



منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية

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