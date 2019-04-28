شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه تاكيس جونيس بمفاوضات الأهلى ويطالبه بحسم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادى وادى دجلة، مواجهة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات معه من أجل تولى القيادة الفنية للأهلى بداية من الموسم المقبل، خلفًا للاوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى الذى قررت الإدارة الإطاحة به فى نهاية الموسم، نظرًا لسوء أداء ونتائج الفريق الأحمر، والخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من صن داونز فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1.

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وطلبت إدارة وادى دجلة من الخواجة اليونانى، تقديم اجابات واضحة حول ما تردد عن تلقيه عرضً لتدريب الأهلى، سواء عن طريق أحد الوكلاء أو من الإدارة الحمراء مباشرة، إلا أن المدير الفنى للفريق الدجلاوى لم يعط اجابات قاطعة فى هذا الشأن، ليزيد الشكوك حول مستقبه مع نادى الغزلان، خاصة وإنه كان اتفق على تجديد تعاقده مع دجلة لمدة 3 سنوات مقبلة، ثم تراجع عن التوقيع الرسمى دون إبداء أسباب واضحة.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو دجلة جلسة مع تاكيس جونيس عقب مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، للتوصل للأسباب التى تدفعه للمماطلة فى التوقع على عقود تجديده مع دجلة 3 سنوات مقبلة.