نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

من أبرز الأمور التي يبحث عنه محبي الساحرة المستديرة متابعة نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم السبت 2019/4/27، وهذه المباراة هي لقاء نصف النهائي في ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُذكر أن هذه المباراة مقامة على استاد الملك الله الرياضي المتواجد في جدة، وهذا اللقاء يعد لقاءً كروياً نارياً.

متابعة نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم

يُذكر أن هذا اللقاء يعد من لقاءات الكلاسيكو بالكرة السعودية، حيث سيكون به المفاجآت الكروية من كلا الفريقين، حيث يرغب كل فريق في أن يحقق الانتصاء، وتكون نتيجة مباراة النصر والاتحاد اليوم لصالحه، ويُذكر أن المباراة يتم خوضها على ملعب الجوهرة المشعة خصيصاً، وتم إنطلاق اللقاء في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت مصر، وفي تمام السابعة و25 دقيقة بتوقيت السعودية.

نتيجة مباراة النصر والاتحاد

النصر: 2 الاتحاد: 4

يُذكر أن فريق الاتحاد يدخل هذا اللقاء وهو فائز بالموسم الماضي وحامل لقب البطولة، لذا الحماس يشتعل بصدور اللاعبين، ويرغبون تحقيق الفوز بهذا اللقاء للغاية، وعلى الصعيد الآخر، يسعى فريق النصر للفوز ورد اعتباره عقب الهزيمة التي تلقاها في الدوري السعودي الآونة الأخيرة الماضية.

استطاع فريق الاتحاد أن يفوز باللقاء لصالحه، وأحرز أربعة أهداف، بينما أحرز النصر هدفين فقط، وبذلك الحاصل على نتيجة المباراة هو الاتحاد.