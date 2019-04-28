موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي 2019| توقيت مباراة مانشستر سيتي...

تفاصيل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم، في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، سنقدمها لكم في هذا الموضوع، من حيث موعد وتوقيت بداية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم وبيرنلي، بجانب القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على قنوات بي إن سبورت، بجانب قرأة في مشوار الفرقين في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المباريات الماضية.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم

قبل بداية متابعة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم ، يتواجد السيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، وذللك برصيد 89 نقطة، وفي المقابل بيرنلي، يدخل مباراة السيتي اليوم، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد أربعون نقطة.

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مباراة مانشستر سيتي اليوم

توقيت بداية مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الأحد 27/4/2019، سيكون ابتداء من الساعة 13.05 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف 14.05 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي 15.05 بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة 16.05 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشرة

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق سوار الذهب، كما تما الإعلان عن ذلك من طرف إدارة القناة.

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