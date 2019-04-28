أحمد هاني
خسر باريس سان جيرمان كأس فرنسا بركلات الترجيح أمام ستاد رين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فرنسا الدولي، بعد مباراة كبيرة وفوز دراماتيكي.
انتهت المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 2/2، رغم أن باريس سان جيرمان تقدم في النتيجة بثنائية نظيفة.
داني ألفيس تقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 13، قبل أن يعزز نيمار النتيجة في الدقيقة 21 بعد أن صنع الهدف الأول.
قبل نهاية الشوط الأول، سجل كيمبيمبي هدفا بالخطأ في مرماه، ليعيد ستاد رين في المباراة، ستاد رين استغل الفرصة، وبعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني،...
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخسر لقب كأس فرنسا أمام رين بركلات الترجيح في حضور ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.