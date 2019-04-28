باريس سان جيرمان يخسر لقب كأس فرنسا أمام رين بركلات الترجيح في حضور ماكرون

أحمد هاني

خسر باريس سان جيرمان كأس فرنسا بركلات الترجيح أمام ستاد رين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فرنسا الدولي، بعد مباراة كبيرة وفوز دراماتيكي.

انتهت المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 2/2، رغم أن باريس سان جيرمان تقدم في النتيجة بثنائية نظيفة.

داني ألفيس تقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 13، قبل أن يعزز نيمار النتيجة في الدقيقة 21 بعد أن صنع الهدف الأول.

قبل نهاية الشوط الأول، سجل كيمبيمبي هدفا بالخطأ في مرماه، ليعيد ستاد رين في المباراة، ستاد رين استغل الفرصة، وبعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني،...