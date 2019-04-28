مبابي يطرد ورين يتوج بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان

جرد رين باريس سان جرمان من لقبه بطلا لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم في الأعوام الاربعة الاخيرة عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) السبت في المباراة النهائية على ملعب “ستاد دو فرانس” في باريس.
وسجل البرازيليان داني ألفيش (13) ونيمار (21) هدفي سان جرمان الذي أهدر له البديل كريستوفر نكونكو الركلة الترجيحية السادسة، وبريسنل كيمبيبي (40 خطأ في مرمى فريقه) والموزامبيقي إيدسون أندريه سيتو (66) هدفي رين الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والاولى منذ عام 1971.
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