هشام شعبان يكشف رد فعل مدرب الأهلي بعد الوقوف على الكرة

كشف هشام شعبان لاعب فريق شباب النادي الأهلي عن رد فعل عمرو أنور المدير الفني لفريقه عقب وقوفه على الكرة في مباراة الزمالك اليوم.

وقال هشام شعبان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كابتن عمرو أنور شدني شوية بعد الوقوف على الكرة"، متابعًا: "الأمر بالنسبة لي لم يكن في

وأستكمل هشام تصريحاته "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، تلقيت عروضًا عربية في انتقالات يناير وأيضًا من

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كابتن عمرو أنور شدني شوية بعد الوقوف على الكرة"، متابعًا: "الأمر بالنسبة لي لم يكن فيبالي ولكن سب بعض اللاعبين لي استفزني وقررت الوقوف على الكرة".وأستكمل هشام تصريحاته "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، تلقيت عروضًا عربية في انتقالات يناير وأيضًا من الدوري المصري ولكن عادل عبد الرحمن مدربنا السابق تمسك باستمراري مع الفريق".

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