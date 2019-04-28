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لاعب شباب الأهلي: كان يمكننا الفوز على الزمالك بأكثر من 5 أهداف

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أكد هشام شعبان لاعب فريق الأهلي مواليد 97، أن فريقه كان يمكنه الفوز على الزمالك بأربع أو خمس أهداف في لقاء الفريقين اليوم ببطولة الجمهورية.
وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يخسر إلا مباراتين في بطولة الجمهورية مشيرا إلى أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك،
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خاصة الشوط الأول حيث لعب كرة جميلة جدا، لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني.
وتابع أن عمرو أنور مدرب الأهلي طالب اللاعبين بالتخلص من الضغوط ولعب الكرة بشكل طبيعي دون توتر، مشيرا إلى أن المباراة شهدت حالة من الشد والجذب ونجح الأهلي في الفوز.
 

 

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