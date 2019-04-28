لاعب شباب الأهلي: كان يمكننا الفوز على الزمالك بأكثر من 5 أهداف

أكد هشام شعبان لاعب فريق الأهلي مواليد 97، أن فريقه كان يمكنه الفوز على الزمالك بأربع أو خمس أهداف في لقاء الفريقين اليوم ببطولة الجمهورية.
وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي
وتابع أن عمرو أنور مدرب الأهلي طالب اللاعبين بالتخلص من الضغوط ولعب الكرة بشكل طبيعي دون توتر، مشيرا إلى أن المباراة شهدت حالة من الشد والجذب ونجح الأهلي في الفوز.
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