القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين لليد

حصلت قناة "أون سبورت" على حقوق بث مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها، اليوم الأحد في السابعة مساء، بنهائي دوري المحترفين لكرة اليد بصالةوزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.
ويتساوى الزمالك مع الأهلي في النقاط، لذلك الفائز بتلك المواجهة، سيضمن
ويأمل الأهلي في الثأر من هزيمته أمام الزمالك بالسوبر الأفريقي الذي أقيم بمدينة وجدة المغربية.
على الجانب الآخر، يسعى الزمالك للتتويج ببطولة الدوري، من أجل مواصلة إسعاد الجماهير.
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