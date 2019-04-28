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لاعب رين يوجه رسالة نارية إلى رئيس باريس سان جيرمان بعد التتويج بكأس فرنسا

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وجه حاتم بن عرفة لاعب رين الحالي وباريس سان جيرمان السابق، رسالة نارية إلى رئيس ناديه السابق، ناصر بن خليفي، عقب التتويج  بكأس فرنسا بعد الفوز على باريس سان جيرمان.

وانتصر رين على نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة

٦-٥ في ركلات الجزاء، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من الفريقين.

وقال بن عرفة في تصريحات عقب المباراة: "اريد أن ارسل هذه الرسالة إلى ناصر الخليفي

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رئيس باريس سان جيرمان".

وتابع "أقول له لا تقلل أبداً من خصمك، لأنه في أحد الأيام سيعود أقوي."

وكان بن عرفة يلعب ضمن صفوف الفريق الباريسي ، لكنه قرر الرحيل بسبب قلة مشاركته وعدم اعتماد أوناي إيمري مدرب الفريق حينها عليه بشكل كبير، مما دفعه للرحيل و الإنضمام لنادي رين.

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