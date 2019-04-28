الأهلى والزمالك فى موقعة حسم بطل دورى اليد بصالة 6 أكتوبر

يختتم فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد اليوم الأحد الموسم فى لقاء القمة بين القطبين لنهائى دورى المحترفين وهى المباراة التى ستحدد على ضوء نتائجها اسم بطل الدورى بعد صراع طويل على المنافسة فى الدورين الأول والثانى للبطولة انتهى بتقاسم الفريقين قمة المسابقة ولكن فوز الزمالك الأخير فى الدورى بفارق هدف دفعه للتربع على

قمة جدول الترتيب بفارق نقطتين ولكن فوز الأهلى فى مباراة الغد كفيل بتتويجه بالدرع.ويشهد هذا اللقاء صراع قوى بين كلا الفريقان، خاصة أن هذا اللقاء سيكون حاسما فى تحديد البطل ، حيث يسعى الأهلى للثأر من الفريق الأبيض الذى فاز فى آخر مواجهةبينهما بلقب السوبر الأفريقى.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر نقل مباراة نهائى الدورى من صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية إلى صالة 6 أكتوبر الجديدة التى ستستضيف إحدى مجموعات بطولة كأس العالم للرجال التى تنظمها مصر عام 2021 وذلك فى السابعة من مساء الغد وبحضور جماهيرى للفريقين .

يذكر ان فى حال فوز الأهلى بالمباراة سيتوج باللقب بينما الزمالك يحتاج الفوز او التعادل ليكون البطل .