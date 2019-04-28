شاهد.. رين يحقق لقب كأس فرنسا للمرة الثالثة بالفوز على باريس سان جيرمان

حصد فريق رين لقب كأس فرنسا بعد الفوز على باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، بعد التعادل في الوقتين الاصلي والإضافي من اللقاء الذي جمعهم مساء السبت على ملعب فرنسا، بهدفين لكل منهما.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من دانيس ألفيس ونيمار دا سيلفا، في الدقيقتين، 13 و 21 من زمن الشوط الأول.

فيما سجل أهداف رين المدافع بريسنال كيمبيمبي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 40، واللاعب ميكسير في الدقيقة 66.

وبذلك يحصد فريق رين لقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة في تاريخه

بعد ان غاب عن حصده منذ موسم 1970/1971، متفوقاً على حامل اللقب في الأربع نسخ الأخيرة.

وشهدت المباراة تقدم مبكر من باريس سان جيرمان بهدفين في الدقيقة 13 عن طريق داني ألفيس من تسديدة قوية، ثم إنفراد لنيمار في الدقيقة 21 سجل منه الهدف الثاني.

ولكن رفض فريق رين الاستسلام، ليتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40، من نيران صديقة بعد أن سجل مدافع البي اس جي بريسنال كيمبيمبي

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بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 66 تمكن إيدسون ميكسير، من تسجيل الهدف التعادل للفريق.

وضغط باريس سان جيرمان بقوة من أجل تسجيل هدف الفوز، إلا ان دفاع رين وحارس مرماه تمكنوا من الصمود أمام طوفان فريق العاصمة، حتى نهاية الوقت الأصلي ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الأشواط الإضافية، بحث باريس سان جيرمان عن هدف الفوز بقوة أكبر، ولكن فريق رين تماسك بشكل أكبر حتي يتمكن من لوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ومع وصول الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية، ظهر كلا الفريقين في قمة التركيز خلال التسديد، فلم يتم إهدار أي ضربة، حتى الوصول إلى الركلة السادسة والتي أهدرها كريستوفر نكونكو لاعب باريس سان جيرمان، ليتجه اللقب صوب فريق رين.