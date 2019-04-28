فالفيردي صاحب أرقام قياسية مع برشلونة

حقق ارنستو فاليفردي المدير الفني لبرشلونة، العديد من الارقام القياسية عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الاسباني، قبل نهاية الليجا بثلاث جولات، ونستعرض ابرز الارقام التي حققها المدرب الاسباني مع برشلونه.
واستطاع فالفيردي قيادة فريقه للتتويج بالدوري الإسباني مرتين متتاليتين ليتساوي مع كلمن بيب جورديولا وفرانك ريكارد مدربي الفريق السابقين، ووصل الي أن يكون رابع مدرب إسباني يحقق الدوري مع البرسا.
وقاد المدرب الاسباني برشلونة للفوز بلقب الدوري علي حساب ليفانتي، ليحصد الفريق الكتالوني، كسادس
كما رفع رصيده من الالقاب مع برشلونة الي اللقب الـرابع له خلال مشواره، حيث حقق لقب الدوري مرتين والسوبر وكأس ملك إسبانيا، متخطياً رقم المدرب الانجليزي بوبي روبسون الذي حقق 3 القاب مع برشلونه خلال مشواره .
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