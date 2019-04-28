اتحاد الكرة يوافق على تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على تاجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي التي كان مقررا اقامتها 1 مايو المقبل بالدوري. مقررا اقامتها 1 مايو المقبل بالدوري. ووافقت اللجنة على طلب الزمالك بتاجيل المباراة بعدما ارسل النادي الابيض خطابا رسمياً بهذا المعنى حتى يتفرغ الفريق للاستعداد لمواجهة الاياب مع النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفيدرالية.

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