تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها موعد مباريات اليوم الأحد في مختلف الدوريات المختلفة وستكون أبرزها لدى المصريين مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. مباريات الكونفدرالية الأفريقية الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي في تمام الساعة السادسة مساءً الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً مباريات الدوري الإنجليزي ارسنال وليستر سيتي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مانشستر سيتي وبيرنليفي تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق عصرًا مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً الخامسة ونصف مساءً مباريات الدوري الإسباني فالنسيا وإيبار في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا جيرونا وإشبيلية في تمام الساعة الثانية ظهرًا ريال سوسييداد وخيتافي في تمام الساعة الرابعة وربع عصرًا فياريال وهويسكا في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً ريال مدريد ورايو فاليكانو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً مباريات الدوري الإيطالي نابولي وفروسينوني في تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساءً Advertisements بارما وكييفو فيرونا في تمام الساعة الثالثة عصرًا سبال وجنوى في تمام الساعة الثالثة عصرًا لاتسيو زسامبدوريا في تمام الساعة السادسة مساءً ميلان وتورينو في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً مباريات الدوري الإلماني هوفنهايم وفولفسبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بايرن ميونخ ونورنبيرغ في تمام الساعة السادسة مساءً مباريات الدوري الفرنسي نيس وجانجون في تمام الساعة الثالثة عصرًا كان وديجون في تمام الساعة الثالثة عصرًا ليل ونيم أولمبيك في تمام الساعة الثالثة عصرًا أميان وستراسبورج في تمام الساعة الثالثة عصرًا أنجيه وستاد ريمس في تمام الساعة الثالثة عصرًا سانت إيتيان وتولوز في تمام الساعة الخامسة مساءً مارسيليا ونانت في تمام الساعة التاسعة مساءً

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