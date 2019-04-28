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تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد

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تقدم بوابة الوفد لمتابعيها موعد مباريات اليوم الأحد في مختلف الدوريات المختلفة وستكون أبرزها لدى المصريين مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباريات الكونفدرالية الأفريقية

الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي في تمام الساعة السادسة مساءً

 الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً

مباريات

ارسنال وليستر سيتي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا            

مانشستر سيتي وبيرنليفي تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق عصرًا

مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة

الخامسة ونصف مساءً

مباريات

فالنسيا وإيبار في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا    

جيرونا وإشبيلية في تمام الساعة الثانية ظهرًا       

ريال سوسييداد وخيتافي في تمام الساعة الرابعة وربع عصرًا

فياريال وهويسكا في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً       

ورايو فاليكانو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً

مباريات

نابولي وفروسينوني في تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساءً          

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بارما وكييفو فيرونا في تمام الساعة الثالثة عصرًا            

سبال وجنوى في تمام الساعة الثالثة عصرًا                    

لاتسيو زسامبدوريا  في تمام الساعة السادسة مساءً

ميلان وتورينو في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً

مباريات الدوري الإلماني

هوفنهايم وفولفسبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا 

بايرن ميونخ ونورنبيرغ في تمام الساعة السادسة مساءً

مباريات الدوري الفرنسي

نيس وجانجون في تمام الساعة الثالثة عصرًا       

كان وديجون في تمام الساعة الثالثة عصرًا

ليل ونيم أولمبيك في تمام الساعة الثالثة عصرًا     

أميان وستراسبورج في تمام الساعة الثالثة عصرًا  

أنجيه وستاد ريمس في تمام الساعة الثالثة عصرًا

سانت إيتيان وتولوز في تمام الساعة الخامسة مساءً

مارسيليا ونانت في تمام الساعة التاسعة مساءً

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