فيفا يهنئ برشلونة على تتويجه بلقب الدوري الإسباني

هنأ حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي برشلونة عقب تتويجه مساء اليوم السبت بلقب الدوري الإسباني. وتوج برشلونة بالدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين عقب تغلبه على ليفانتي بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي قائد الفريق، ليحسم لقب الدوري قبل نهايته بثلاث جولات. وغرد حساب فيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تتويج واحتفالات برشلونة بلقب الليجا الإسبانية للمرة الثامنة في آخر 11 موسمًا". شاهد..

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