رياضة | "نحس الأعياد" يُطارد الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي بالكونفيدرالية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نحس الأعياد" يُطارد الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي بالكونفيدرالية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي بالنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه النجم الساحلي التونسي، علي ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وصعد الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما أطاح بفريق حسنية أغادير خارج البطولة في الدور ربع النهائي، بينما تأهل فريق النجم الساحلي لهذا الدور علي حساب فريق الهلال السوداني.

وتأتي مواجهة الزمالك مع النجم الساحلي التونسي بالتزامن مع احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد (عيد الفصح القبطي)، كما يأتي اللقاء قبل احتفال المصريين بـ "عيد شم النسيم" ويعتبر ذلك مصدر تشاؤم للزمالكاوية، حيث اعتاد الفريق الأبيض على مقالبه السخيفة خلال مبارياته بالأعياد، واعتاد أن يُنكد على جماهيره في الأعياد والاحتفالات المختلفة للمصريين.

وإليكم أبرز إخفاقات الزمالك في "الأعياد" بمختلف البطولات:-

- خسر الفريق الكروي بنادي الزمالك أمام نظيره حرس الحدود في 20 يناير 2005 الموافق أول أيام عيد الأضحي المبارك، حيث فاز الفريق العسكري بهدف دون رد سجله نجمه عبد الحميد بسيوني.

- هزيمة جديدة تلقاها الزمالك في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2006 أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006/2007.

- قاد أحمد شعبان نجم بتروجت فريقه للفوز علي الزمالك بهدف من تسديدة صاروخية وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز في 19 ديسمبر 2007 خلال عيد الأضحي المبارك.

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- حرس الحدود نجح في "العكننة" علي الجماهير البيضاء في العيد حيث تغلب علي الزمالك في عيد الأضحي عام 2008 في الدوري بهدف دون رد سجله أحمد عبد الغني.

- واصل الزمالك السقوط في الأعياد، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في الدوري في عيد الفطر المبارك عام 2009 ، وسجل الهدف "عمرو السولية" نجم الأهلي الحالي.

- أفسد فريق غزل المحلة فرحة الزمالكاوية بالعيد وذلك بعدما فاز الفلاحين علي الأبيض بهدف دون رد لـ"محمد العتراوي" في وقفة عيد الأضحي المبارك في 25 توفمبر 2009.

- حقق فريق اتحاد الشرطة فوزين علي الزمالك خلال الأعياد، الانتصار الأول كان نوفمبر 2009 وفي ثالث أيام عيد الاضحي المبارك وفاز الفريق الشرطي 2-0 لـ"بوبا منساه و أحمد دويدار"، قبل أن يكرر الشرطة فوزه مجددًا في ثالث أيام العيد ايضًا ولكن عام 2011 بالدوري وفاز بهدفين دون رد.

- سقط الفريق الكروي بنادي الزمالك علي ملعبه ووسط جمهوره أمام مازيمبي الكونغولي خلال عيد الفطر عام 2012 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

- نجح مؤمن زكريا في قيادة الفريق الكروي بالنادي الأهلي للفوز علي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر لمبارك.

- تلقي فريق الزمالك خسارة مدوية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5/1 في المباراة التي جرت بينهما في مدينة "سوسة" التونسية في رابع أيام عيد الأضحي المبارك عام 2015.