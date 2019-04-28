رياضة | أحمد سمير فرج: الأهلي الأقرب للدوري.. وبيراميدز سيصبح من أفضل أندية إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سمير فرج: الأهلي الأقرب للدوري.. وبيراميدز سيصبح من أفضل أندية إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلي الأسبق، أن النادي الأهلي هو الأقرب لحسم لقب الدوري هذا الموسم.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : الفوارق بين الزمالك والاهلي وبيراميدز ليست كبيره، ولكن الاحمر سيحسم اللقب لخبراته الكبيره.

Advertisements

واردف : الاهلي "متعود" على ضغوطات المنافسة، على عكس الزمالك لم يعتاد على ذلك.

وأشاد أحمد سمير فرج بمستوى فريق بيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد أن بيراميدز فريق كبير واذا استمر على هذا المستوى سيصبح من أفضل أندية أفريقيا، وليس على المستوى المحلي فقط.