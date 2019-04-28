رياضة | خاص.. "تينيدج هاديبي" نجم زيمبابوي: الصعود لأمم إفريقيا إنجاز ومحمد صلاح سيصنع الفارق مع الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. "تينيدج هاديبي" نجم زيمبابوي: الصعود لأمم إفريقيا إنجاز ومحمد صلاح سيصنع الفارق مع الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

" اللعب امام مصر و جماهيرها ليس بالأمر السهل" بهذه الكلمات بدأ " تينيدج هاديبي" نجم منتخب زيمبابوي و لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حديثه لـ " الخليج 365 الرياضي" الخاص عن رؤيته لمجموعة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقية و التي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو و حتي 19 يوليو.

و أسفرت المجموعة الاولي عن تواجد مصر بجانب كل من " الكونغو الديمقراطية و أوغندا و زيمبابوي".

و تابع هاديبي، قائلا " اللعب أمام مصر و جماهيرها سيكون صعب بسبب تواجد الجماهير خاصة إن الجماهير ستكون اللاعب رقم 12 من حولنا و لكننا سنذهب إلي مصر و سنبذل قصاري جهدنا.

و ستواجه مصر منتخب زيمبابوي في لقاء الإفتتاح علي ملعب القاهرة.

Advertisements

و أضاف هاديبي، قائلا" مجموعتنا ليست سهلة، فمنتخب الكونغو الديمقراطية كان معنا في مجموعتنا ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة و حصدنا منهم 4 نقاط من فوز و تعادل و لم يفوزوا علينا طوال التصفيات، لذلك اؤكد دائما إن في كرة القدم الحديثة لا يوجد فريق كبير أو صغير فالجميع يلعب مباريات صعبة.

و أردف نجم المنتخب الزيمبابوي، قائلا " بالطبع بالنسبة لبلادنا التأهل لكأس الأمم خطوة كبيرة و إنجاز كبير لنا و لكننا سنبذل قصاري جهدنا طوال البطولة.

و عن رأيه في المرشحين للقب، قال" لا يمكنني أن أقول عن منتخبات بأعينها مرشحة للفوز باللقب فيمكن ان يفوز أي فريق بالبطولة.

و عن رأيه في الدولي المصري و لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قال" محمد صلاح من الأفضل في العالم حاليا و هو الأفضل في إفريقيا و بالطبع يستطيع قيادة مصر للأدوار المتقدمة في البطولة.

و يذكر إن هاديبي شارك مع المنتخب الزيمبابوي في جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا و التي كانت تضم مجموعتهم كل من الكونغو الديمقراطية و ليبيريا و الكونغو و صعد المنتخب الزيمبابوي اول مجموعة برصيد 11 نقطة و خلفه الكونغو الديمقراطية برصيد 9 نقاط.