رياضة | هل تقام مباراتي السوبر في أسبوع واحد خلال أغسطس ؟.. اتحاد الكرة يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تقام مباراتي السوبر في أسبوع واحد خلال أغسطس ؟.. اتحاد الكرة يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، على الأنباء التي ترددت، حول إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي والموسم الحالي خلال أسبوع واحد في أغسطس المقبل.

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قال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من الممكن لعب مباراة بعد نهاية الموسم الحالي وأخرى بين الدورين في الموسم المقبل.

وتابع أنه لابد من الرجوع لاتحاد الكرة والشركة الراعية في تحديد موعد السوبر خاصة وأن المباراة أصبحت بطولة وليست مسابقة شرفية، وهناك أغراض تسويقية تتحكم في الأمور.