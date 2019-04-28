رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا للزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا للزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن القرار الأقرب هو تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها 1 مايو المقبل في الدوري.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان الزمالك ارسل خطابا رسميا يطلب فيه تاجيل المباراة موضحاً انه في حالة التأجيل سيقابل ذلك ضغط في مباريات الزمالك المحلية.

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وتابع ان الزمالك اذا ما خرج من نصف نهائي الكونفيدرالية سينتهي الدوري قبل بطولة كاس الامم الافريقية.

وواصل ان الأهلي وبيراميدز لم يعترضا على تاجيل اللقاءات من قبل، موضحا ان الوقت ضيق جدا، لافتا الى ان الزمالك اذا وصل لنهائي الكونفيدرالية لن يلعب لقاءات في الدوري بين الذهاب والإياب.

مختتمًا تصريحاته "الزمالك سيخوض 3 مباريات بعد مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية بعد أن كان سيخوض مباراتين في نفس المدة".