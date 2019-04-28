رياضة | قبل موقعة برشلونة.. مدرب ليفربول يكشف حقيقة الخلاف مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة برشلونة.. مدرب ليفربول يكشف حقيقة الخلاف مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي الشائعات التي ظهرت خلال الأيام القليلة المقبلة والتي أشارت إلى وجود خلافات بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وهداف الدوري الإنجليزي.

وقالت تقارير إسبانية وفرنسية أن يورجن كلوب وصلاح على خلاف مؤخراً والعلاقة بينهم لم تعد كما كانت في الموسم الماضي ولم يعرف أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك حتى الآن.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها يورجن كلوب لشبكة " سكاي سبورت " العالمية أكد أنه لا يصدق ما يكتب عبر المواقع الإلكترونية على السوشيال ميديا.

Advertisements

وأكد أنه لم يكن على أي خلاف أو جدال مع صلاح بالإضافة إلى أن فيرمينو لن يغيب حتى نهاية الموسم كما زعم بعض الأشخاص مؤخراً.

وكان صلاح قد سجل هدفين يوم أمس الجمعة قاد بهم فريقه للفوز على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

ويحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تنقصه مباراة سيلعبها يوم غداً الاحد ضد بيرنلي.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية تلك التي تجمعه الأربعاء القادم ضد برشلونة الإسباني ضمن ذهاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.