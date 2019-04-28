رياضة | سيدومير يصدم الإسماعيلي ويتمسك بالشرط الجزائي كاملا للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدومير يصدم الإسماعيلي ويتمسك بالشرط الجزائي كاملا للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، العرض الذي قدمه مسئولي الإسماعيلي بالحصول علي مرتب 3 أشهر مقابل الرحيل.

ويتقاضى سيدومير 15 ألف دولار شهريا بما يعني أن الدراويش عرضوا 45 ألف دولار على سيدومير من أجل الرحيل.

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وأعلن سيدومير رفضه لذلك وطلب الشرط الجزائي بالكامل مقابل الرحيل، مما أدى ذلك لعدم حضوره مران الفريق اليوم.

والجدير بالذكر أن الشرط الجزائي بالعقد 300 ألف دولار.