رياضة | رين يقهر باريس سان جيرمان في مباراة تاريخية ويتوج بلقب كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رين يقهر باريس سان جيرمان في مباراة تاريخية ويتوج بلقب كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق رين الفرنسي في التتويج بلقب كأس فرنسا، بعدما تغلب على نظيره باريس سان جيرمان بركلات الترجيح 6-5 بعدما انتهى الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

تقدم باريس سان جيرمان بثنائية عن طريق داني ألفيش ونيمار دا سيلفا، قبل أن ينجح رين في العودة عن طريق بريسنيل كيمبيي بهدف في مرماه وإيدرسون أندى سيتو .

ونجح رين في الفوز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث سجل الـ6 ركلات التي لعبها بينما أهدر باريس الكرة السادسة ليمنح اللقب لرين في مباراة مثيرة .