رياضة | اتحاد الخماسي يهنىء أبطال مصر في كأس أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الخماسي يهنىء أبطال مصر في كأس أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أحمد محمد العدوي لاعب دار القوات الجويه وممثل جمهوريه مصر العربية المركز الثاني والميداليه الفضيه في بطوله كأس أوروبا للخماسي الحديث تحت تسعة سنوات المقامه بمدينه برشلونه باسبانيا. ووجه مجلس إدارة الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان التهنئة للاعب أحمد محمود العدوي الذي حقق انجاز كبير وسط منافسة شرسة.

شارك في البطولة ثمانيه دول هي مصر واسبانيا والمكسيك وفرنسا والنمسا والبرتغال جواتمالا و وكتالونيا. Advertisements

رئس بعثة مصر المهندس شريف العريان.

وفي منافسات تحت 17 سنه حقق المركز الاول نوران البحيري والمركز الثاني زينه عامر والمركز الثالث سلمي فوده وايضا المركز الاول فرق.

وتحت 19 سنه بنات اول فردي اميره قنديل والمركز الثالث ملك خالد والمركز الرابع هانيا طارق وأول فرق مصر.

وتحت 19 سنه اولاد المركز الثاني فرق بعد اسبانيا قبل البرتغال باللاعبين ادهم فوده وعمر وائل ونور الدين كريم.

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