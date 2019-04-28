رياضة | ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ برقم غائب منذ 2009

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ برقم غائب منذ 2009 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز برشلونة، بلقب الدوري الإسباني، عقب تخطي ليفانتي، اليوم السبت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الـ35 من الليجا.

وفقا لشبكة بليتشر ريبورت، فإنه للمرة الأولى منذ عام 2009، يحقق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لقب دوري في نفس الموسم.

وتوج كريستيانو بلقب الدوري الإيطالي، في الموسم الجاري، بعد فوز يوفنتوس على فيورنتينا 2-1 بالجولة 33 الماضية.

وكانت اَخر مرة شهدت تتويج الثنائي بلقب دوري في نفس الموسم، كانت بموسم 2008/2009، عندما توج ميسي بلقب الليجا مع برشلونة، ورونالدو بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.