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رياضة | ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ برقم غائب منذ 2009

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورونالدو يكتبان التاريخ برقم غائب منذ 2009 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز ، بلقب ، عقب تخطي ليفانتي، اليوم السبت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الـ35 من الليجا.

وفقا لشبكة بليتشر ريبورت، فإنه للمرة الأولى منذ عام 2009، يحقق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لقب دوري في نفس الموسم.

وتوج كريستيانو بلقب ، في الموسم الجاري، بعد فوز يوفنتوس على فيورنتينا 2-1 بالجولة 33 الماضية.

وكانت اَخر مرة شهدت تتويج الثنائي بلقب دوري في نفس الموسم، كانت بموسم 2008/2009، عندما توج ميسي بلقب الليجا مع برشلونة، ورونالدو بلقب الممتاز مع مانشستر يونايتد.

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