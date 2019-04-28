رياضة | مدافع برشلونة: عندما تملك ميسي فيصبح تحقيق الألقاب أمر سهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة: عندما تملك ميسي فيصبح تحقيق الألقاب أمر سهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏اللاعب الفرنسي لانجليت لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن دائماً ما كان من الصعب تحقيق لقب الليغا، وإن لقد قاموا بعملهم على أكمل وجه منذ اليوم الأول وحتى يوم التتويج.

وقال لانجليت في تصريحات صحفية : "مع معاناة وقتال مستمر في المباريات نحن سعداء لتحقيق اللقب في ملعبنا، وهذه اول بطولة ليجا بالنسبة لي، وأنا أحب هذا اللقب، ونحن محظوظون ونملك ارادة الفوز".

وأضاف : " الآن سنستمتع بهذا اللقب وبعد ذلك سنبدأ التحضير للمباريات المقبلة، وسنعاني من جديد لكن نتمنى أن النتائج في صالحنا".

وتابع : "‏" ارقام ميسي تتحدث عنه عبر تاريخه، وعندما تمتلك لاعب بمثل جودته في فريقك، فتحقيق الألقاب يصبح اسهل ليو يساعدنا كثيراً".