رياضة | نورويتش سيتي يصعد إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نورويتش سيتي يصعد إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد نورويتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2-1 على بلاكبيرن روفرز في الدرجة الثانية، اليوم السبت، بينما اقترب شيفيلد يونايتد من اللحاق به بتغلبه 2-صفر على إيبسويتش تاون.

وكان نورويتش بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان العودة إلى الدوري بعد غياب 3 سنوات وهز ماركو شتيبرمان وماريو فرانتشيتش الشباك ليحصد الفريق النقاط الثلاث والصدارة.

ويتفوق نورويتش بتسع نقاط على ليدز يونايتد، الذي يملك مباراتين حتى النهاية، صاحب المركز الثالث.

ويتقدم شيفيلد بست نقاط على ليدز بعدما أحرز سكوت هوجان وجاك أوكونل هدفين، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.