رياضة | فالفيردي يكشف سبب عدم الدفع بـ"ميسي" منذ البداية أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف سبب عدم الدفع بـ"ميسي" منذ البداية أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد تحقيق لقب الليجا الإسبانية بالفوز على فريق ليفانتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

وقال ‏فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة : " الفوز باللقب مع فارق مريح من النقاط هو امر رائع، خاصة بظل قوة منافسينا، وهذا لقبنا الثاني على التوالي، وتحن سعداء جداً بذلك من الفخر لنا رؤية جماهيرنا سعيدة بهذا الشكل".

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وأضاف : "‏بعد الهدف ضغط الخصم علينا. كان ذلك بسبب التوتر ولا شيء اخر، وتراجعنا للخلف وحصلوا على بعض الفرص في نهاية اللقاء".

وتابع : "كنت واضحاً بأن ميسي يحتاج لأن يلعب على الأقل 45 دقيقة، ولدينا مباراة يوم الأربعاء ونريده نشيطاً، والدفع بميسي كان مخطط له، على الأقل لنصف ساعة. هو يسجل الأهداف في كل مكان".