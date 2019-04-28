رياضة | ملخص جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الأحد بمباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

وأقيمت يوم الجمعة مباراة مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الوداد المغربي في حسم مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في عقر دار بطل المغرب.

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سجل لفريق الوداد الثنائي صلاح الدين سعيدي وبديع أووك ، فيما جاء هدف صن داونز الجنوب إفريقي الوحيد عن طريق أنيلي نجكونجكا.

ويسعى فريق صن داونز إلى تعويض خسارته في لقاء العودة بعقر داره في جنوب إفريقيا وتخطي عقب الوداد المغربي من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الأهلي في دور الثمانية.

وأقيمت اليوم الأحد مباراة واحدة بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وانتهت فوز الترجي بهدف نظيف في عقر دار بطل تونس.

ويحل الفريق التونسي في مواجهة العودة ضيفاً على مازيمبي الكونغولي في عقر داره، ويحتاج الأخير للفوز بفارق هدف من أجل التأهل.