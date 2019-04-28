رياضة | ميسي يسجل إنجازا فريدا في القرن الـ21

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يسجل إنجازا فريدا في القرن الـ21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، بعد الانتصار على بلد الوليد بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الكامب، بالجولة 35 .

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وذكرت شبكة "اوبتا" للإحصائيات أن ليونيل ميسي سجل 24 هدفا عندما يدخل كبديل في الليجا، أكثر من أي لاعب آخر في القرن 21.

وجاء تتويج برشلونة بهذا اللقب ليكون العاشر لميسي مع البلوجرانا حيث يفصله لقبين فقط عن أسطورة الليجا، خينتو.