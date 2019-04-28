رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا Salah Vs Messi

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا Salah Vs Messi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، منافسه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، يوم 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ليفربول على حساب نادي بورتو البرتغالي في الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 6-1 بمجموع المباراتين على ملعب الانفيلد والدراجاو.

بينما صعد فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي بعد الإطاحة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيضا بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ويرغب الريدز مع مدربه يورجن كلوب في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد خسارته في الموسم الماضي في نهائي البطولة، أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقدم ليفربول بطولة مميزة مع نجمه المصري محمد صلاح.

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ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب أمام فريق بيرنلي غدا في الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

ويريد البارسا إعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015، والذي حققه برشلونة في ذلك العام على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد الفوز عليه في نهائي البطولة بنتيجة 3-1.

وحسم برشلونة بقيادة ليونيل ميسي بطولة الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 83 نقطة، بعد الفوز على فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف.

يذكر أن فريق اياكس امستردام الهولندي سوف يصطدم بطموح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في النصف نهائي الآخر، والذي يريد تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة الأوروبية.